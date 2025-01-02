قسنطينة : إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بأولاد رحمون

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية الخروب، مساء اليوم الخميس، من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين، بالطريق الوطني رقم 10 أولاد رحمون.

وحسب بيان الحماية المدنية، خلّف الحادث إصابة 5 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 17 و57 سنة، تعرضوا لإصابات خفيفة. قدّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان. وتم نقلهم الى مستشفى الخروب،

في وقت فتحت الجهات الأمنية تحقيقا معمقا في أسباب الحادث.