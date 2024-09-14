قسنطينة: إصابة 5 أشخاص في حريق بعمارة سكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي

أصيب 5 أشخاص إثر حريق شب بالطابق الأول لعمارة سكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي، ببلدية ودائرة الخروب ولاية قسنطينة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 22سا و27دقيقة، من أجل إخماد حريق شب بالطابق الأول لعمارة سكنية تتكون (ط +5) بالوحدة الجوارية 20 مجمع سكني بالمدينة الجديدة علي منجلي.

تم إخماد الحريق و منع انتشاره الى باقي أنحاء البناية.

وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 4 سنوات و41 سنة لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

العملية سخرت ذات المصالح شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف بالإضافة إلى شاحنة السلم الميكانيكي بالخارج. وأيضا سيارتي اسعاف.