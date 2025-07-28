قسنطينة.. إصابة 5 أشخاص في حريق عدادات كهربائية
بقلم عايدة.ع
أصيب 5 أشخاص في حادث نشوب حريق على مستوى عدادات كهربائية داخل عمارة تتكون من ( ط، أ + 9) بالوحدة الجوارية 14 علي منجلي، ببلدية الخروب بولاية قسنطينة.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق عدادات كهربائية داخل عمارة تتكون من ( ط، أ + 9). بالوحدة الجوارية 14 علي منجلي، ببلدية ودائرة الخروب.
مشيرة أن الحريق خلف إصابة 05 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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