قسنطينة.. إصابة 5 أشخاص في حريق عدادات كهربائية

أصيب 5 أشخاص في حادث نشوب حريق على مستوى عدادات كهربائية داخل عمارة تتكون من ( ط، أ + 9) بالوحدة الجوارية 14 علي منجلي، ببلدية الخروب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق عدادات كهربائية داخل عمارة تتكون من ( ط، أ + 9). بالوحدة الجوارية 14 علي منجلي، ببلدية ودائرة الخروب.

مشيرة أن الحريق خلف إصابة 05 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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