قسنطينة.. إصابة 6 أشخاص في انحراف حافلة

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور، وقع اليوم الأربعاء، بالطريق السيار شرق-غرب منحدر عين السمارة بولاية قسنطينة باتجاه ولاية الجزائر.

وأشارت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في انحراف حافلة واصطدامها بحاجز اسمنتي تشغل خط قسنطينة-بشار.

حيث أسفر الحادث عن إصابة 06 اشخاص من جنس ذكر اعمارهم بين 23 و 74 سنة ، لهم اصابات مختلفة. أين قدمت لهم الإسعافات اللازمة من طرفنا و تم تحويلهم الى مستشفى علي منجلي.

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