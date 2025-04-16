إعــــلانات
أخبار الجزائر

قسنطينة.. إصابة 6 أشخاص في انحراف حافلة

بقلم عايدة.ع
قسنطينة.. إصابة 6 أشخاص في انحراف حافلة
  • 114
  • 0

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور، وقع اليوم الأربعاء، بالطريق السيار شرق-غرب منحدر عين السمارة بولاية قسنطينة باتجاه ولاية الجزائر.

وأشارت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في انحراف حافلة واصطدامها بحاجز اسمنتي تشغل خط قسنطينة-بشار.

حيث أسفر الحادث عن إصابة 06 اشخاص من جنس ذكر اعمارهم بين 23 و 74 سنة ، لهم اصابات مختلفة. أين قدمت لهم الإسعافات اللازمة من طرفنا و تم تحويلهم الى مستشفى علي منجلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/WPB47
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر