قسنطينة.. إصابة 8 أشخاص في إنفجار الغاز بالمدينة الجديدة علي منجلي

أصيب 8 أشخاص اليوم الجمعة في حادث إنفجار غاز على مستوى شقتين ببلدية ودائرة الخروب ولاية قسنطينة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 21سا و39دقيقة، من أجل انفجار غاز غير مشتعل على مستوى شقتين، الأولى بالطابق الرابع والثانية بالطابق السادس لعمارة متكونة من (ط،أ+9)، بالمكان المسمى الوحدة الجوارية 21 مجمع سكني 08 المدينة الجديدة علي منجلي.

وخلّف الحادث إصابة 8 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين سنتين و47 سنة في حالة صدمة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.