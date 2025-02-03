قسنطينة: إصابة 8 أشخاص في حادث مرور

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية ديدوش مراد في قسنطينة، اليوم الاثنين، لأجل حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق-غرب، بالتحديد في جبل الوحش اتجاه ديدوش مراد، وخلّف إصابة 8 أشخاص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثّل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة.

وخلّف الحادث 8 مصابين من كلا الجنسين، أعمارهم بين 27 و73 سنة، تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة.

وقدِّمت للمصابين الإسعافات اللازمة من طرف المصالح ذاتها بعين المكان. وتم نقلهم إلى مستشفى زيغود يوسف.

في حين فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.