قسنطينة.. إصابة 9 أشخاص في حادث مرور

أصيب 9 أشخاص في حادث مرور، وقع صبيحة اليوم الاثنين، بمحور دوران حي التوت ببلدية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية وسط المدينة مدعمة بالوحدة الثانوية. لدائرة قسنطينة، تدخلت هذا اليوم في حدود الساعة 07سا36د لأجل حادث مرور. يتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل الركاب وآلة طرح الطريق، بمحور دوران حي التوت ( البراشما) بلدية قسنطينة.

حيث خلّف الحادث 9 مصابين من كلا الجنسين أعمارهم بين 26 إلى 69 سنة لهم إصابات خفيفة. تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.

