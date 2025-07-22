قسنطينة.. إصابة 9 أشخاص في حريق ببستان عمارة

أصيب 9 أشخاص بصعوبة في التنفس جراء استنشاقهم للدخان المنبعث جراء نشوب حريق ببستان عمارة به مجموعة من الخردوات لعمارة متكونة من طابق أرضي +4، بعلي منحلي بلدية الخروب ولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافات الوحدة الرئيسية تدخلت اليوم في حدود الساعة 03 و 29د. من أجل حريق شب ببستان عمارة به مجموعة من الخردوات لعمارة متكونة من طابق ارضي +4. بالوحدة الجوارية 07 مجمع سكني04 علي منحلي بلدية الخروب .

مشيرة أن الحادث خلف 09 مصابين من كلا الجنسين أعمارهم 06و 73 سنة لهم صعوبة في التنفس جراء استنشاقهم للدخان، حيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة وتم نقلهم إلى مستشفى علي منجلي.

كما تم إخماد الحريق مع القيام بعملية الحراسة حتى التأكد من الإخماد التام و إزالة الخطر وحماية العمارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور