قسنطينة.. إصابة شخص في اصطدام تسلسلي بين شاحنتين و3 سيارات

أصيب شخص مساء اليوم الثلاثاء، بجروح اثر حادث مرور تسلسلي بولاية قسنطينة.

وحسب بيان مصالح المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق السيار شرق غرب منطقة جبل الوحش بلدية ودائرة قسنطينة.

وأوضح المصدر نفسه، بأن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي وإنحراف شاحنة ذات مقطورة على متنها حاوية وشاحنة ثانية محملة بمواد غدائية على حافة الطريق و 3سيارات سياحية.

وخلف الحادث ضحية واحدة مصابة بجروح تم التكفل بها و نقلها إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.