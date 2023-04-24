قناة النهار قسنطينة : إقبال كبير على محلات الأكل السريع بعد شهر من الصيام بقلم قناة النهار نشر في 24 أفريل 2023 - 10:46 شارك غرِّد أرسل 13 0 قسنطينة : إقبال كبير على محلات الأكل السريع بعد شهر من الصيام إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PlPcS اقرأ أيضا زهرة.. فنانة برعمة تبدع في الغناء والعزف قناة النهار 06 أفريل الطاكسي المربوح : ناس قالمة شاطرين ربحو 17000 دج بدون مساعدة قناة النهار 11 أفريل محمد علال: التمثيل في الجزائر متاح للجميع وفي النهاية الجمهور هو لي يحكم قناة النهار 14 أفريل رمضان 2023: حساء السمك والأكلات البحرية ينافس الأطباق التقليدية قناة النهار 09 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / لحم بالبرقوق وسيقار محشي باللوز وأتاي قناة النهار 08 أفريل تهاني عمال تلفزيون النهار بمناسبة عيد الفطر المبارك قناة النهار 21 أفريل واش داني/ وهراني خسر في مسابقة حاب يدير "الشونطاج".. أعطيلي 200 ألف نروح 🤑🤣 قناة النهار 03 أفريل تركيا/ القضية الفلسطينية.. قضية مبدأ لدى الطلبة العرب قناة النهار 15 أفريل محمد علال: "ماكاش فنان ماعندوش خلاف مع زميله" قناة النهار 09 أفريل ضحكة ولعبة / ما إسم صغير الأرنب ؟ 🤔قليل لي يعرف الإجابة قناة النهار 13 أفريل