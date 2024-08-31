قسنطينة: إكتشاف ورشتين سريتين لصنع خراطيش لأسلحة الصيد

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة (SRLCO)، بحر الأسبوع المنصرم، في عمليتين متفرقتين، من شل نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في صناعة خراطيش بنادق وأسلحة الصيد، مع توقيف 03 أشخاص.

وجاءت العمليتين على إثر استغلال لمعلومات تفيد بوجود ورشتين سريتين مختصتين في تعبئة وصنع خراطيش أسلحة الصيد. ومكنت التحريات الميدانية التي قام بها محققو ذات المصلحة، من تحديد مكان تواجد الورشتين السريتين بمنطقتين مختلفتين على مستوى مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي.

فيما أسفرت التحققات المعمقة في العمليتين، والتي تمت تحت إشراف النيابة القضائية. عن تحديد وتوقيف 03 أشخاص من الشبكتين الإجراميتين. وضبط وحجز معدات ووسائل وكذا مواد أولية، كانت تستعمل في تعبئة وصنع الخراطيش. وحجز أسلحة نارية من الصنف الخامس دون رخصة (سلاحين ناريين للصيد و مسدس ناري ).

ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية إنشاء ورشة سرية لتعبئة وصنع الخراطيش. النقل والتخزين والحيازة لغرض البيع ووضع للبيع مواد حساسة تدخل في صناعة المتفجرات بطريقة غير مشروعة ودون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. وحيازة أسلحة من الصنف الخامس دون ترخيص قانوني والمتاجرة فيها.