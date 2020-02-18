قسنطينة.. إلغاء رحلتين نحو البقاع المقدسة والمعتمرون عالقون بالمطار

ألغيت اليوم الثلاثاء، بمطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف، رحلتين نحو المدينة المنورة، لأجل أداء مناسك العمرة.

وحسب ما تحوز النهار أونلاين من معلومات، فإنّه تم إلغاء رحلتين كانتا مخصصتين من مطار قسنطينة الدولي نحو البقاع المقدسة.

وأوضحت مصادر النهار أونلاين، أنّ الرحلتين الملغاة كانتا مبرمجتين الأولى على الساعة 3:30 فيما برمجت الرحلة الثانية على 8:25.

وأكدت مصادر النهار أونلاين، أنّ المعتمرين لا يزال يتواجدون لغاية اللحظة مرميين في بهو المطار عالقون وينتظرون لحظة الإقلاع.

وقد تسبب هذا في الالغاء في حالة استنكار من قبل المعتمرين الذي ظلوا مرميين لساعات طويلة في بهو المطار دون اكل او شرب ومنهم من اتخد مصلات المطار لأخد قسط من الراحة