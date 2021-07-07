قسنطينة.. إنتشال جثة عشريني غرق في بركة مائية

قامت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، بإنتشال جثة شاب من بركة مائية، ببلدية إبن باديس في المكان المسمى قرية بوزار، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية بقسنطينة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية عين أعبيد مدعمة بفرقة الغطس للحماية المدنية، لأجل حادث الغرق على مستوى حوض مائي زراعي.

وتم إنتشال جثة الضحية “م.س”، وهو من جنس ذكر ويبلغ من العمر 24 سنة، من طرف مصالح الحماية المدنية، ونقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف الخروب.