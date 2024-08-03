قسنطينة: إنحراف حافلة تنقل أفراد من الكشافة الليبية بمنحدر بوذراع صالح

وقع بعد منتصف نهار اليوم حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل السياح. كانت تنقل سياح ليبيين (افراد من الكشافة الليبية) كانو بصدد جولة سياحية في مدينة قسنطينة.

وخلّف حادث الانحراف إصابة شخصين إصابات طفيفة جدا فيما تعرض السائق لحالة صدمة. هذا و اصطدمت الحافلة بعدد من السيارات المركونة، مع عدم تسجيل اي خسائر بشرية. و تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية للمصابين