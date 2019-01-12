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قسنطينة: إنقاذ أفراد من عائلة واحدة من الموت بسبب تسرب غاز أوحادي أكسيد الكاربون

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قسنطينة: إنقاذ أفراد من عائلة واحدة من الموت بسبب تسرب غاز أوحادي أكسيد الكاربون
بقلم وافي مهاجري

ثم إنقاذ أفراد من عائلة واحدة في قسنطينة من الموت المحقق تتراوح أعمارهم بيم 9 و 57 سنة إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعت من سخان الماء .


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