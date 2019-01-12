قسنطينة: إنقاذ أفراد من عائلة واحدة من الموت بسبب تسرب غاز أوحادي أكسيد الكاربون
ثم إنقاذ أفراد من عائلة واحدة في قسنطينة من الموت المحقق تتراوح أعمارهم بيم 9 و 57 سنة إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعت من سخان الماء .
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أرصدت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تساقط الأمطار الرعدية، كما حذرت مصالح الأرصاد الحوية من سقوط الثلوج على الولايات الوسطى والشرقية للوطن.
https://www.youtube.com/watch?v=CKgiqYfVSCA
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صعبت الكميات الأولى من تساقط الثلوج الحركة وغلق الطرق بين مداشر وقرى ولاية بجاية، كما عرفت غلق الطريق الوطني بين آقبو وتيزي وزو وسط استياء…
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ثم إنقاذ أفراد من عائلة واحدة في قسنطينة من الموت المحقق تتراوح أعمارهم بيم 9 و 57 سنة إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعت…
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