قسنطينة.. إنقاذ عائلة بأكملها من الموت المُحقق تسمما بالغاز في حي “بوالصوف”

نجحت، مصالح الحماية المدنية بقسنطية، سهرة اليوم الأربعاء، من إنقاذ عائلة من الموت، بسبب استنشاقهم لغاز ثاني أكسيد الكربون.
وأورد بيان الحماية، أنّها تمكنت من إنقاذ عائلة تتكون من 4 أربعة أشخاص بالحي الشعبي بالصوف جراء تسممهم بالغاز.
وقد تدخلت الحماية المدنية، في حدود الساعة السابعة و 45 دقيقة، من أجل إسعاف الضحايا اللاتي تعرضن للإختناق.
ويتعلق الأمر بعائلة من جنس “إناث” قاطنة بالحي المذكور أنفا، تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و40 سنة.
حيث كانت لهن آلام بالرأس و تقيؤ، جراء تسرب غاز أحادي الكربون من المدفأة.
وقد تم إسعاف الضحايا ونقلهن إلى المستشفى الجامعي، حسب المديرية الولائية للحماية المدنية.
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