قسنطينة.. إنقاذ عائلة بأكملها من الموت المُحقق تسمما بالغاز في حي “بوالصوف”

وأورد بيان الحماية، أنّها تمكنت من إنقاذ عائلة تتكون من 4 أربعة أشخاص بالحي الشعبي بالصوف جراء تسممهم بالغاز.

وقد تدخلت الحماية المدنية، في حدود الساعة السابعة و 45 دقيقة، من أجل إسعاف الضحايا اللاتي تعرضن للإختناق.

ويتعلق الأمر بعائلة من جنس “إناث” قاطنة بالحي المذكور أنفا، تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و40 سنة.

حيث كانت لهن آلام بالرأس و تقيؤ، جراء تسرب غاز أحادي الكربون من المدفأة.

وقد تم إسعاف الضحايا ونقلهن إلى المستشفى الجامعي، حسب المديرية الولائية للحماية المدنية.