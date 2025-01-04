قسنطينة.. إنقاذ عائلة كاملة من الموت اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ عائلة كاملة من الموت اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى ماسينيسا منطقةH، بلدية ودائرة الخروب ولاية قسنطينة.

حيث تدخلت المصالح نفسها على الساعة 23سا 14د، من أجل حادث تسمم 6 أشخاص. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ، بالمكان المسمى ماسينيسا منطقةH، بلدية ودائرة الخروب.

يشار أن الضحايا لهم ضيق في التنفس وتتراوح أعمارهم ما بين 04 سنة و 28 سنة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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