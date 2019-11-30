قسنطينة.. إنقاذ 10 أشخاص من الاختناق بالغاز خلال الساعات الأولى من يوم السبت

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لقسنطينة، أمس الجمعة، في حدود الساعة 23:58 د بمجمع السكني لأجل إسعاف ضحية.

وتعرضت الضحية “ك.ك” من جنس أنثى تبلغ من العمر41 سنة للاختناق جراء تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من المدفأة.

وعلى صعيد آخر تدخلت الوحدة الثانوية، اليوم السبت، بحدود الساعة 01:54 د، بحي النصر لإسعاف 3 ضحايا من جنس أنثى.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 10 سنوات و35 سنة تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وكان الضحايا، يعانون من غثيان ودوار تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم إلى المركز الصحي ب.إبن زياد.

وقامت الحماية المدنية، بحدود الساعة 04:26 د، بالمجمع السكني 4، بإسعاف 6 ضحايا من كلا الجنسين.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 6 سنوات و53 سنة، أين تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من المدفأة.

وكان الضحايا يعانون من صعوبة في التنفس بحيث، نقلوا إلى مستشفى المدينة الجديدة علي منجلي.