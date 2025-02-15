قسنطينة.. إنقاذ 3 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من نهار اليوم السبت، حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من سخان الماء، بحي ماسينيسا منطقة h، ببلدية و دائرة الخروب بولاية قسنطينة.
وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 01سا 50د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من سخان الماء، بحي ماسينيسا منطقة h ، ببلدية و دائرة الخروب.
حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 02 سنة و 29 سنة، لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .
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