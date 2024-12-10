قسنطينة.. إنقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، مساء اليوم، من إنقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا تعرضوا لبداية اختناق بسبب تسرب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث المنبعث من موقد لطهي بالمجمع السكني علي منجلي، بلدية ودائرة الخروب.

وقد تدخل أعوان الحماية، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للأشخاص الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و 47 سنة، “لهم ضيق في التنفس وحالات غثيان”، قبل نقلهم الى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.