قسنطينة: إنقاذ 5 أشخاص إثر احتراق عدادات بعلي منجلي

تسبب حادث إحتراق عدادات كهربائية بعمارة سكنية في إصابة 5 أشخاص بضيق في التنفس بولاية قسنطينة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية بعلي منجلي اليوم بالوحدة الجوارية رقم 09 المجمع السكني رقم 04 في المدينة الجديدة علي منجلي. لأجل إخماد حريق كهربائي يتمثل في احتراق أسلاك كهربائية مغذية للعدادات. بالطابق الثالث لعمارة تتكون من طابق ارضي + 04. حيث خلف حادث الاحتراق 05 ضحايا من كلا الجنسين تتراوح اعمارهم بين “10-44 سنة”. كانوا يعانون من ضيق في التنفس تم اسعافهم بعين المكان مع تحويل 03 منهم للمستشفى علي منجلي.

كما أخمد الحريق من طرف ذات المصالح مع القيام بعملية الحراسة حتى التأكد التام من الإخماد ومنع إنتشاره الى باقي العمارة