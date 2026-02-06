قسنطينة: إنقاذ 7 أشخاص إثر حريق عدادات كهربائية

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الرئيسية علي منجلي بقسنطينة، صباح اليوم لأجل حريق 24 عداد كهربائي مجمعة بالطابق الأرضي لعمارة، بالوحدة الجوارية 09 المدينة الجديدة علي منجلي.

أين تم على خلفية حادث الاحتراق انقاذ 07 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح اعمارهم بين 4 سنوات إلى 63 سنة، لهم ضيق بالتنفس.

وتم إسعاف 4 أشخاص من طرف طبيب الحماية المدنية بعين المكان. مع تحويل 3 أشخاص “أم وطفلين”، إلى مستشفى علي منجلي عبد القادر بن شريف من طرف ذات المصالح وهم في حالة مستقرة.