قسنطينة: إيداع المعتدي على طبيبة مناوبة الحبس المؤقت

أودعت محكمة الخروب لولاية قسنطينة المعتدي على طبيبة مناوبة تعمل بالمؤسسة الإستشفائية العمومية بالخروب الحبس المؤقت.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب، فقد تم إيداع المعتدي الحبس المؤقت عن تهمة “التعدي بالعنف على أحد مهنيي الصحة“.

وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 149 مكرر من الأمر 20/01 المعدل لقانون العقوبات.

وأضاف البيان، أنه بتاريخ 15 جانفي الجاري تعرضت طبيبة مناوبة بالمؤسسة الاستشفائية بالخروب للاعتداء بالضرب من أحد المرضى.

وأوضح البيان، أن المريض يبلغ من العمر (25 سنة)، ما استدعى تدخل الضبطية القضائية المختصة وتوقيف المشتبه به.

كما تم فتح تحقيق ابتدائي معه وسماعه، حيث اعترف باعتدائه على الطبيبة دون تحديد أسباب فعله.

من جهتها قدمت الطبيبة الضحية شهادة طبية شرعية تتضمن عجزا عن العمل مدته 15 يوما.

و أشار المصدر إلى أن المتهم أحيل على محكمة الجنح بالخروب وفقا لإجراءات المثول الفوري.