قسنطينة.. إيداع ناشط بالحراك الحبس المؤقت بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

علمت ” النهار اونلاين ” من مصادر قضائية، انه تم ايداع الناشط ” خ. ع. ا ” الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية ” الكدية ” في قسنطينة.

وامر قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية في قسنطينة، مساء اليوم بإيداع الناشط في الحراك، المتهم ” خ. ع. ا ” الحبس المؤقت، بعد أن كيف الاتهام الموجه إليه بجنحة توزيع منشورات من شانها المساس بالوحدة الوطنية و مغالطة الرأي العام عبر ” الفايسبوك ” و تداولها وفي قناة أجنبية.

مع التذكير بأن المسمى ” خ.ع. ا ” قد تم توقيفه من طرف مصالح الأمن بوسط مدينة قسنطينة ، خلال مسيرات ” الحراك الشعبي ” في جمعته 33 .

حيث تم اقتياده إلى مقر الأمن الولائي في هضبة ” الكدية ” ووضعه في ” الحجز تحت النظر ” إلى غاية اليوم الموالي.

أين تم إخضاعه لمجريات التحقيق الابتدائي بسماعه على محضر رسمي من طرف الضبطية القضائية التي قدمته اليوم الأحد إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية الذي وجه له الاتهام و التمس إيداعه الحبس المؤقت.

ثم حرر طلبا افتتاحيا بإحالته إلى قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لاستكمال مجريات التحقيق القضائي معه إلى غاية إحالته للمحاكمة.