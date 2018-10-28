قسنطينة.. إيداع 10 متورطين في أحداث تخريب السيارات بحي قيطوني الحبس

قدمت صباح اليوم مصالح أمن قسنطينة 10 مشتبه فيهم من الذين قاموا بتخريب قرابة الـ40 سيارة بحي قيطوني عبد المالك.

الشباب الموقفين تتراوح اعمارهم بين 17 و29 باستثناء قاصر يبلغ من العمر 13 سنة تم الإفراج عنه مؤقتا.

القضية التي تعود 24 اكتوبر بعد تعرض سيارات المواطنين للتخريب الذي طال 40 سيارة مع تسجيل حالة سطو على محل.

ليتم جمع المعلومات من سكان المنطقة مكن من الوصول إلى بصمة أحد المشتبه فيهم.

ومع تعميق التحريات الميدانية تم الوصول إلى هوية المشتبه فيهم الذين تم ايقافهم تباعا في عمليات متفرقة.

بتنسيق جهود كل فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

مع حجز مركبة نفعية من نوع “رونو ترافيك” استعملها المعنيون لتسهيل و تسريع عملية الفرار.

إضافة إلى كلب من نوع “ستاف” وأسلحة بيضاء مكسورة استعملت في التخريب.

بعد إنجاز ملف إجراءات جزائية من قبل الضبطية القضائية للفرقة الجنائية بجناية تكوين جمعية اشرار بغرض الاعداد لجرائم تمس الممتلكات.

وحسب مصادر للنهار فإن السبب في عملية التخريب هو الدافع الانتقامي من قبل أحد المشتبه فيهم.

الذي تعرض لاعتداء قبل أربعة أشهر من قبل مسبوق قضائيا يشتغل كحارس غير شرعي سابق لحظيرة سيارات بذات الشارع.

حيث ان المتورطين امتثلوا اليوم امام النيابة المحلية وأودعوا الحبس بعد استكمال التحقيقات.