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قسنطينة: إيفاد لجنة خبراء من سوناطراك لمعاينة السوائل والغازات المنبعثة إثر حفر بئر إرتوازية

الوطني
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قسنطينة: إيفاد لجنة خبراء من سوناطراك لمعاينة السوائل والغازات المنبعثة إثر حفر بئر إرتوازية
بقلم أمينة داودي

ستحل الثلاثاء المقبل لجنة خبراء تابعة لمجمع سوناطراك من ولاية بومرداس لمعاينة السوائل و الغازات المنبعثة إثر أشغال حفر بئر ارتوازية بمنطقة “المارة” ببلدية أولاد رحمون بقسنطينة.

وقالت مديرة الطاقة رقية بن تركي “لوأج”، أن اللجنة ستتم بالتنسيق مع المديريات المحلية للطاقة والموارد المائية والبيئة والمصالح الفلاحية.

وأضافت بن تركي، أن فلاحا قد شرع في حفر البئر الإرتوازية بعد حصوله على الموافقة من طرف المصالح المعنية بعمق 200 متر.

وتفاجأ الفلاح بمجرد حفره إلى عمق 90 مترا بخروج سائل أسود اللون و لزج وانبعاث غازات شبيهة بالمواد الطاقوية.

وأوضحت ذات المتحدثة، أنه تم على الفور تطويق المكان من طرف مصالح الدرك الوطني كإجراء وقائي لتفادي أي طارئ.

من جهته، أفاد المدير المحلي للبيئة أرزقي بوطريق، أن مصالحه قامت بأخذ عينات من السائل الأسود لمعاينته من طرف المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة تحسبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


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