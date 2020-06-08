قسنطينة: إيقاف مفتعلي شجارات بالأسلحة البيضاء

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر بعلي منجلي، بالتنسيق مع المناوبة المحلية لأمن الدائرة، من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 5 أشخاص من ذوي السوابق العدلية.

وحسب بيان ذات الهيئة، تتراوح أعمار الموقوفين بين 21 و 33 سنة، مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار من اجل الإعداد لارتكاب جنايات، وجنح لغرض الاعتداء على الممتلكات و الأشخاص، المشاجرة الجماعية في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء محظورة سلاح صيد بحري ، سيوف ، سواطير و سكاكين، تبادل أعمال عنف عمديه ، الاقتحام والتخريب العمدي لأملاك الدولة بث الرعب في أوساط السكان، المساس بالسكينة العامة والإخلال بالنظام العام.

تعود وقائع القضية إلى تسجيل المناوبة المحلية لأمن دائرة علي منجلي مكالمة واردة عبر الرقم الأخضر 1548 بخصوص نشوب شجار جماعي بالأسلحة البيضاء على مستوى الوحدة الجوارية 02.

وبعد تدخل قوات الشرطة المناوبة، تم تسجيل فرار مفتعلي الشجار، بعد عملية التمشيط للمكان تم حجز أسلحة بيضاء بأسفل كوم خشب.

وتم تلقي بلاغ ثان بإثارة شجار اخر بنفس المكان من قبل أشخاص مسبوقين قضائيا.

ومكن التدخل السريع لقوات الشرطة بعد تطويق المكان وغلق جميع الطرق من توقيف 4 أشخاص مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة بحوزتهم.

وتم تحويل الموقوفين إلى مقر المصلحة، كما تم تسجيل شكوى من قبل ممثل إحدى الشركات العمومية بذات المكان بخصوص اقتحام مقر الشركة مع التخريب العمدي.

التحقيق المفتوح مع السالفي الذكر، وبعد استغلال تسجيلات مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة المثبتة بذات المؤسسة، تبين ضلوع سالفي الذكر في اقتحامها مدججين بالأسلحة البيضاء مع القيام بعملية تخريب.

كما مكن التحقيق المعمق من توقيف مشتبه فيه آخر ضالع في الشجار على مستوى مقر إقامته.

ومكنت العملية من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء تتمثل في سلاح صيد بحري، سيف تقليدي، ساطور، سكينين من الحجم الكبير، 2 سلاح ابيض من نوع اوبينال + اوكابي .

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية .

كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الحادي عشر وكذا الأمن الحضري الثالث بعلي منجلي من توقيف 4 أشخاص آخرين ضالعين في شجارات جماعية و كذا حيازة أدوية صيدلانية بغرض المتاجرة ، مع حجز أسلحة بيضاء أخرى.