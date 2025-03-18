قسنطينة.. احتراق بيوت بلاستيكية لتربيه الدواجن

اندلع حريق في بيوت بلاستيكية لتربيه الدواجن، أمس الاثنين، بمنطقة جر الحمزاوي ابن زياد في قسنطينة.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت إسعافات وحدة ابن زياد، مدعمة بوحدة حامة بوزيان، الاثنين، في حدود الساعة 22:05. لأجل إخماد حريق شبّ في 2 بيوت بلاستيكية لتربيه الدواجن.

وتمّ إخماد الحريق مع عملية التبريد والتقليب والحراسة حتى التأكد التام من إخماده.

وأسفر الحادث عن احتراق بيتين بلاستيكيين. ونفوق عدد من الدواجن، وبعض قارورات الغاز وحُزم من التبن.