قسنطينة .. احتراق حافلة بجبل الوحش

أعلنت مصالح الدرك الوطني، صبيحة اليوم الإثنين، عن نسجيل حادث إحتراق حافلة بالطريق الإجتنابي على مستوى جبل الوحش ولاية قسنطينة إتجاه سكيكدة.

واوضحت المصالح نفسها على صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن فصيلة الطريق السيار شرق-غرب. بزيغود يوسف متواجدة في عين المكان لتسهيل حركة المرور .

كما دعت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريقي إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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