قسنطينة..احتراق 70 هكتار من المساحة الغابية خلال اليومين الأخيرين

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، إحتراق حوالي310 هكتار أحراش خارج الغابة 70 هكتار أملاك غابية على مدار يومين.

حيث تمكنت ذات المصالح من اخماد الحريق الذي اتى عشرات الهكتارات من الاشجار الغابية والمثمرة بغابة جبل الوحش، المتمثلة في 310 هكتار أحراش خارج الغابة 70 هكتار (23 غابة أشجار صنوبر ثمري + 45 هكتار أعشاب و أحراش )

كما وقف رجال الحماية على حماية المساحة المحمية المتمثلة في (باقي الغابة + مجمعات سكنية و حماية السكان القاطنين بجوار الغابة و ممتلكاتهم المتمثلة في مواشي – أغنام و بقر – و أشجار مثمرة .

وسخرت ذات المصالح، عتاد وآليات واستعانت “برتل متحرك” لولاية ام والبواقي وكذا لولاية قسنطينة ، وكذا بطائرتي هيليكوبتير للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره .