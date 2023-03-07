قسنطينة..اختفاء غامض لطفل مريض بالتوحد في حامة بوزيان

على إثر اختفاء الطفل تازير محمد إياد ذو الخمس سنوات القاطن بمشتة الركاني دوار التوازرة ببلدية حامة بوزيان بعد خروجه رفقة والده منتصف نهار اليوم.

لكنه اختفى عن الانظار، وهو الامر الذي استدعى الى تدخل مختلف الجهات على غرار المصالح الامنية و كذا مصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الرئيسية لقسنطينة.

هذا ويقف والي الولاية عبد الخالق صيودة في هذه الأثناء، على عمليات البحث.

أين التقى بوالد الطفل وأسدى تعليمات لمختلف المصالح من أجل العمل على ايجاد المختفى سالما.

وتجدر الاشارة، الى ان الطفل مصاب باضطراب التوحد، فيما تبقى عمليات البحث التي انطلقت بدأت منذ التبليغ عن حالة الاختفاء .

وذلك من قبل مصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني و الحماية المدنية بمشاركة المواطنين.

وهي مستمرة إلى غاية الساعة وقد خصصت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية جملة من الوسائل المادية . تمثلت في شاحنتين، 3 سيارات اسعاف، سيارتي اتصال وحافلة لنقل الأعوان.

كما تم تخصيص 6 ضباط ، 4 ضباط صف ، 29 عون تدخل ، 2 عون تسلق. 2 غطاسين، 2 أعوان الفرقة السينوتقنية وكلبين مدربين للبحث.