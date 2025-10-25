إعــــلانات
قسنطينة.. اختناق امرأتين بالغاز

بقلم عايدة.ع
قسنطينة.. اختناق امرأتين بالغاز
سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، حادث تسمم شخصين  بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي 1039 مسكن بلدية الخروب.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت صباح اليوم على الساعة 08 و15د، لأجل إسعاف شخصين من جنس أنثى تبلغان من العمر 16و 40 سنة. فاقدتين للوعي إثر تسممهما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 1039 مسكن  بلدية الخروب.

حيث تم إسعافهما بعين المكان وتحويلهما إلى مستشفى الخروب.

