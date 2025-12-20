إعــــلانات
أخبار الجزائر

قسنطينة.. اختناق 4 أشخاص بالغاز

بقلم عايدة.ع
أصيب 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالوحدة الجوارية رقم 20 علي منجلي، ببلدية الخروب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 13سا09د من أجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بالوحدة الجوارية رقم 20 علي منجلي، بلدية ودائرة الخروب.

حيث خلف الحادث تسمم 04 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 05 سنوات و40 سنة. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

