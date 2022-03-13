قسنطينة: ارتفاع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع بجبل الوحش إلى 4 قتلى

ارتفعت حصيلة حادث المرور، الذي وقع مساء اليوم الأحد على مستوى محور دوران جبل الوحش بقسنطينة إلى 4 قتلى.

وذلك بعد أن فارق الحياة شخص بمستشفى ابن باديس قسنطينة بعد متأثرا بجروحه البليغة.

وللإشارة وقع الحادث، فقد تمثل هذا الحادث في اصطدام بين شاحنة نوع شاكمان وسيارة سياحية نوع ستبواي على مستوى الطريق الاجتنابي جبل الوحش بالمكان المسمى الكاف لكحل بالمنعرج الثاني المؤدي الى ولاية سكيكدة .

هذا وتبقى اسباب الحادث قيد التحقيق من طرف افراد الفصيلة الرابعة لامن الطرقات بالزينيت.

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تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص، بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالمؤثرات العقلية.

ويأتي ذلك، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها خاصة ما تعلق منها بالمتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد فصيلة الأمن والتدخل رقم 04. بمداهمة لأحد الأماكن المشبوهة المتواجدة بحي بن السبع ببلدية حامة بوزيان.

أين لفت انتباههم 3 أشخاص حاولوا الفرار فور مشاهدة أفراد الفصيلة. ليتم توقيفهم بعين المكان.

وبعد تفتيشهم تفتيشا أمنيا، وتمشيط مكان التوقيف عثر على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. موضوعة على شكل رزم داخل كيس بلاستيكي.

كما تم تحويل المعنيين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحامة بوزيان. ومواصلة التحقيق معهم بالتعاون مع أفراد الفصيلة الرابعة للأمن والتدخل.

كما تم توقيف باقي أفراد الشبكة، وبواسطة إذن بالتفتيش تم تفتيش مساكنهم. ليتم حجز باقي كمية الأقراص المهلوسة، التي كانت مخبأة بإحكام بين الخردوات في منزل أحدهم.

لتسفر العملية عن توقيف 5 أشخاص وحجز حوالي 10 ألاف قرص مهلوس نوع كيتيل برومازيبام. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 10 مليون سنتيم، وكذا هواتف نقالة.

وبعد انتهاء التحقيق واستيفاء كامل الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويلهم أمام الجهات القضائية.

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