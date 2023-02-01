قسنطينة.. استئناف صيانة المصعد الهوائي خلال الثلاثي الأول من 2023

من المرتقب استئناف أشغال تجديد تجهيزات المصعد الهوائي (تيليفيريك) لمدينة قسنطينة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن المديرية المحلية للنقل، أنه تقرر استئناف أشغال إعادة تأهيل المصعد الهوائي لقسنطينة. التي من المزمع القيام بها في إطار مشروع صيانة وعصرنة هذه الوسيلة المخصصة للنقل. بعد تسخير السلطات العمومية للأغلفة المالية اللازمة لاستكمال هذه العملية (ما يقارب 2 مليار دج).

كما ذكرت المديرية المحلية للنقل في هذا الإطار بأهمية المصعد الهوائي في تحسين أداء قطاع النقل بذات الولاية. على اعتبار أنه يساهم في تخفيف الضغط على حركة السير بوسط مدينة قسنطينة نحو الأحياء السكنية الواقعة بأعالي المدينة. على غرار الأمير عبد القادر و الزيادية و جبل الوحش مرورا بالمركز الاستشفائي الجامعي. واستنادا لذات المصدر فإن مدة الأشغال لن تتجاوز الـ 10 أشهر انطلاقا من تاريخ إعادة إطلاق المشروع.

ويربط المصعد الهوائي لقسنطينة المتوقف منذ أزيد من 5 سنوات لأسباب مالية، حي طاطاش بلقاسم بوسط المدينة بالمركز الاستشفائي الجامعي. على مسافة 425 متر و المركز الاستشفائي الجامعي بحي الأمير عبد القادر على 1.100 متر. مما يضمن تنقل آلاف المواطنين يوميا ويساهم أيضا في تخفيف الضغط عن جسر سيدي مسيد المعلق. الذي يمر عبره يوميا عدد كبير من المركبات.

وتتعلق أشغال صيانة وعصرنة المصعد الهوائي بقسنطينة أساسا بتعزيز نظام التشغيل الآلي وفقا لمعايير السلامة المطلوبة وآلية تشغيل المحطات.

وتم في وقت سابق، القيام بعمليات تقوية أعمدة المصعد الهوائي من طرف تقنيين مختصين في المجال قبل توقف الأشغال -وفق نفس المصدر-. الذي تطرق إلى صعوبة وخطورة مثل هذه الأشغال على اعتبار أنها تتم على تضاريس صخرية وعلى علو يفوق 700 متر ببعض المواقع.

ويذكر أن تيليفيريك قسنطينة الذي دخل حيز الخدمة سنة 2008 قد رسخ مكانته كوسيلة نقل هامة لدى سكان مدينة الجسور المعلقة.