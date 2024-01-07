قسنطينة: اصطدام سيارتين يخلف 5 مصابين

خلف حادث اصطدام سيارتين بالطريق الولائي 133 بإتجاه تاملوكة عين اعبيد، في قسنطينة، 5 مصابين.

وقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية عين اعبيد، اليوم الأحد، في حدود الساعة 07و 27 دقيقة. بالطريق الولائي 133 بإتجاه تاملوكة عين اعبيد، لأجل حادث إصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث 05 مصابين من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 64 سنة لهم إصابات مختلفة.

وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان و نقلوا من طرفنا إلى عيادة متعددة الخدمات عين اعبيد.