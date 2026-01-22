قسنطينة.. الإطاحة بجماعة إجرامية واسترجاع سيارة مسروقة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من 4 أشخاص من بينهم فتاة.

أفراد العصابة تتراوح أعمارهم مابين 22 و35 سنة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية جناية سرقة مركبة.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي بلاغ مفاده تعرضه لسرقة مركبته نوع فولكس فاقن تيقوان.

وبعد تكثيف عملية البحث وكذا تنشيط عنصر الاستعلام، تم استرجاع المركبة المسروقة وتوقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، بعد مواصلة التحقيقات تبين تورط عناصر هذه الشبكة في القضية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.