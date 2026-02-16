قسنطينة: الإطاحة بجماعة تُروّج المهلوسات وحجز 9523 قرص

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع فرقة البحث و التدخل “BRI”، و المركز الولائي للمراقبة بالفيديو قسنطينة. من توقيف مروجي مؤثرات عقلية أحدهما مسبوق قضائيا. مع ضبط كمية معتبرة منها من نوع بريغابالين أجنبية المنشأ

وقائع القضية تعود لتمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر خلال نقطة مراقبة من توقيف مركبة مشبوهة على متنها شخص. بإخضاعه والمركبة لعملية التفتيش الأمني تم العثور بداخل صندوقها الخلفي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بمجموع 9523 من نوع بريغابالين أجنبية الصنع مخبأة داخل كيس بلاستيكي. ليتم مباشرة تحويله رفقة المركبة و المضبوطات لمقر فرقة البحث والتدخل لاستكمال التحقيق

التحقيقات المعمقة التي قادتها فرقة البحث والتدخل تحت اشراف النيابة المحلية أفضت بعد التنسيق الميداني مع المركز الولائي للمراقبة بالفيديو. من تحديد هوية شريك المشتبه فيه الرئيسي والمركبة التي يستغلها في نقل هذه السموم. وهو ما مكن من توقيفه وتحويله لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

العملية مكنت إجمالا من توقيف شخصين مع ضبط 9523 كبسولة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع. مركبتين سياحيتين تم وضعهما بالمحشر و مبلغ مالي من العملتين الوطنية والأجنبية.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة. عن قضية الحيازة والتخزين والشراء والنقل قصد البيع بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال مركبة ذات محرك.

