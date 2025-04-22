قسنطينة: الإطاحة بستيني واسترجاع ذهب وأموال مسروقة

نجح عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثامن في فك خيوط جريمة سرقة في ظرف وجيز. مع توقيف الفاعل البالغ من العمر 61 سنة مع استرجاع كافة المسروقات.

وحسب بيان لأمن ولاية قسنطينة، فإن حيثيات القضية تعود لشكوى أودعتها مواطنة بخصوص تعرض مسكنها لفعل السرقة. إستهدف خلاله الفاعل مبالغ مالية من العملة الوطنية و الأجنبية و مصوغات من المعدن الأصفر.

بناءً على ذلك باشرت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثامن التحريات و استغلالا للمعلومات المستقاة و المعاينة الميدانية. تم تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه في وقت وجيز و باستصدار إذن من الجهات القضائية. تم تفتيش مسكنه أين تمكن أفراد الشرطة من استرجاع مبلغ مالي معتبر من العملة الأجنبية قدر بـ 35 ألف يورو. و أزيد من 20 مليون سنتيم من العملة الوطنية، إلى جانب مصوغات من المعدن الأصفر.

ومواصلة في التحقيق، و بعد تحويل المشتبه فيه الى مقر الأمن الحضري لاستكمال الاجراءات القانونية. اعترف هذا الأخير بالجرم المنسوب له ، ليتم إنجاز ملف اجراءات جزائية في حقه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية.

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