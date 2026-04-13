قسنطينة: الإطاحة بشبكة إجرامية تُتاجر في المخدرات وحجز 3 كلغ

تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الخروب بقسنطينة بداية الشهر الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج الممنوعات.

العملية النوعية جاءت بناءً على استغلال معلومات دقيقة وردت لعناصر الشرطة، تفيد بوجود نشاط إجرامي لمجموعة من الأشخاص. في ترويج الممنوعات مع حيازة أحدهم على سلاح ناري تقليدي الصنع مزود بذخيرة حية. على إثرها باشرت الفرقة الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية والمكونة من 5 أشخاص. أين تمّ توقيفهم تباعا وتحويلهم لمقر الفرقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم، أين عثر على قرابة 03 كلغ من الكيف المعالج. 42 كبسولة من المؤثرات العقلية، كمية من الكوكايين ومبلغ مالي معتبر من عائدات بيع وترويج هذه السموم . إضافة إلى ضبط سلاح ناري تقليدي الصنع مزود بخرطوشتين عيار 16 ملم، وأسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

