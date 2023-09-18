قسنطينة: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في السرقة

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف مجموعة إجرامية تتكون من 05 أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين 24 و37 سنة، بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة. مع توافر ظرف التعدد التسلق والكسر من داخل منزل.

العملية جاءت تنفيذا لبرنامج قيادة الدرك الوطني المسطر للحفاظ على أمن وممتلكات الوطن والمواطن. وحيثيات القضية تعود إلى تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة لمكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين. مفادها تعرض منزله للسرقة من طرف مجهولين والتي استهدفت المجوهرات الذهبية لزوجته مع مبلغ مالي.

واستغلالا للمكالمة تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة، بعد التعمق في التحقيق واستغلالا لتصريحات إبن الضحية، وكذا الكشفات الهاتفية تم تحديد هوية المشتبه فيهم في ظرف وجيز. أين تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عنه تأكيد تخطيطهم المسبق لإرتكاب الجريمة مع استرجاع المجوهرات المسروقة بقيمة مالية تفوق 250 مليون سنتم. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدرة 90 مليون سنتيم.