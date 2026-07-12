قسنطينة: الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة وضبط قرابة 3 كلغ ونصف كوكايين

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، خلال الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة (كوكايين).

وحسب بيان لذات المصالح، العملية التي نفذتها عناصر فرقة البحث والتدخل جاءت اثر استغلال معلومات. مفادها قيام مشتبه فيه بالتحضير لادخال كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” إلى اقليم ولاية قسنطينة. قصد ترويجها بالوسط الحضري، مستغلا عدة مركبات للتمويه وتسهيل تنقلاته.

التحريات الميدانية التي باشرتها عناصر ذات الفرقة أسفرت عن تحديد هوية الشخص والمركبة المزمع استعمالها. وبفضل دعم تقني منسق من طرف الوحدة الجوية للأمن الوطني قسنطينة والمركز الولائي للمراقبة بالفيديو. تم توقيفه رفقة عنصرين من الشبكة من بينهما فتاة، مع ضبط قرابة 3.5 كغ من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

ومواصلة في التحقيق وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف (05) أشخاص متورطين في القضية. مع ضبط مبلغ مالي معتبر يقارب 700 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. إضافة إلى حجز (04) مركبات سياحية ونفعية كانت تستغل للتمويه ونقل هذه السموم.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين. قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.