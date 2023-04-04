قسنطينة.. الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أزيد من 20 ألف قرص “صاروخ”

تمكنت فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة تنشط في تخزين وترويج المؤثرات العقلية.

وحسب بيان شرطة قسنطينة، فإن الشبكة الإجرامية متكونة من 6 أشخاص، تمت الإطاحة بها اثر خطة محكمة من قبل فرقة قمع الإجرام بأمن الولاية بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين.

كما أسفرت هذه العملية النوعية عن حجز 20.985 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين ذات المنشأ الأجنبي ومبلغ مالي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم ا عن قضية التهريب باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة، تخزين ونقل المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية بهدف البيع وعدم احترام الأحكام المتعلق بالمراقبة الأمنية لأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا.