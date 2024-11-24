قسنطينة: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف 4 أشخاص أشخاص وحجز 3400 قرص مهلوس نوع بريغابالين. بالإضافة كذلك إلى 75 غرام من الكوكايين الصلبة، مبلغ مالي قدره “880” مليون سنتيم.

العملية جاءت في إطار مجابهة الجريمة بمختلف أنواعها، حيث تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين (26 و 41) سنه. بتهمة جناية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات وارده إلى مصلحة البحث والتحري الدرك الوطني بقسنطينة مفادها وجود شخصين يقومان بالمتاجرة بالمخدرات الصلبة “كوكايين”. بالإضافة كذلك إلى أقراص مهلوسة نوع بريغابالين. و بعد إخطار وكيل الجمهورية والحصول على إذن بالتفتيش تم وضع خطة محكمة للإطاحة بهما أين تم رصدهما متجهان إلى حي القناص. ليتم توقيفهما على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بحي ميموزة. بعد تفتيش السيارة و المشتبه فيهما عثر بحوزت السائق على أقراص مهلوسة و (0.3) غرام من الكوكايين الصلبة.

بعد توقيفهما مباشرة تم التوجه لتفتيش منزليهما، أين كانت النتيجة إيجابية ليعثر على باقي الممنوعات. مخبأة داخل المنزلين مع حجز مبالغ مالية وهواتف نقالة. على الفور تم تحويل المشتبه فيهما لمقر المصلحة لمواصلة التحقيق. الذي أسفر عن توقيف شريكيهما في الجريمة مع حجز حوالي “3400” قرص مهلوس نوع بريغابالين “75” غرام من الكوكايين الصلبة مبلغ مالي قدره “880” مليون سنتيم. بالإضافة إلى 3600 دينار تونسي و60 هاتف نقال سيارتين سياحيتين جهاز إعلام ألي 04 أجهزه لاب توب.

وفور الإنتهاء من التحقيق تم تحرير ملف قضائي وتحويل المشتبه فيهم للعدالة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور