قسنطينة: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 14500 قرص مهلوس

تمكنت فرقة قمع الإجرام بقسنطينة وإثر عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية وطنية. مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، وحجزت 14500 كبسولة بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إلى معلومات مفادها محاولة مجموعة من الأشخاص ادخال كمية من الممنوعات إلى إقليم ولاية قسنطينة. وذلك على متن مركبتين سياحيتين قادمتين من ولاية مجاورة.

الخطة المهنية التي تم وضعها من خلال نصب نقطة مراقبة أثمرت بتوقيف المركبتين و ضبط الممنوعات التي كانت مخبأة بإحكام. كما تم توقيف 03 أشخاص وتحويلهم لمقر الفرقة لإتخاذ الإجراءات اللازمة و تقديمهم أمام العدالة.