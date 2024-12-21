قسنطينة: الإطاحة بشبكة تتاجر بالمهلوسات وحجز أكثر من 13 ألف قرص

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة علي منجلي في عملية نوعية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية. تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و 36 سنة.

حيثيات القضية تعود لاستغلال معلومات مؤكدة تفيد بوجود مجموعة من المشبوهين بنقل شحنة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية باتجاه مدينة قسنطينة. التحريات المعمقة التي باشرها المحققون مكّنت من تحديد تحركات المشتبه فيهم وكذا المركبة المستغلة من قبلهم.

حيث تم رصد تحركات أحد أفراد الشبكة بالقرب من مقر إقامته بصدد ترويج المؤثرات العقلية. ليتم توقيفه رفقة شخصين آخرين على متن مركبة. و بإخضاعهم للملامسة الجسدية الوقائية ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية. ليتم تحويلهم إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال الإجراءات القانونية.

التحقيق المعمق مكّن بعد تفتيش مقر إقامة المشتبه فيه الأول بناءا على إذن من السلطة المختصة من ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. قدرت إجماليا بـ 13200 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي كانت مخبأة بإحدى الغرف.

بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية. عن قضية شراء قصد البيع و نقل و تخزين المؤثرات العقلية قصد البيع بصورة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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