قسنطينة: الإطاحة بشبكة تستغل ورشة سرية لتقليد سوائل تبريد المحركات

وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة (SRLCO)، بحر الأسبوع المنصرم، حدا لنشاط شبكة كان أفرادها يستغلون ورشة سرية. لصناعة وتقليد سوائل تبريد محركات المركبات بأنواعها.

أسفرت التحريات الميدانية التي باشرها محققو ذات المصلحة، عن تحديد موقع الورشة السرية التي كانت تأوي هذا النشاط غير المرخص بمدينة الخروب. أين يتم تحضير السائل الخاص بتبريد المحركات بوسم علامة تجارية أجنبية. مع ضبط الآلات والمعدات المستعملة وتوقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم.

ليتم تقديم الفاعلين، أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية خداع المستهلك وتقليد علامة تجارية والتهرب الضريبي. وممارسة نشاط تجاري دون رخصة، النصب والإحتيال في إطار نشاط إجرامي منظم.