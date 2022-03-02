قسنطينة: الإطاحة بشبكة تُقلد أختام الدولة للمتاجرة بالأدوية

تمكنت الضبطية القضائية للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي بقسنطينة، من توقيف 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 24 و 51 سنة، وجهت لهم عدة تهم.

وتم توقيف المعنيين، بتهم تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام ، وأختام الدولة. التزوير واستعمال المزور، في محررات تجارية وممارسة مهنة الصيدلة دون رخصة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

كما تعود وقائع القضية إلى نقطة تفتيش فجائية، على مستوى إحدى الطرقات بالمدينة الجديدة علي منجلي.

وتمكنت قوات الشرطة لذات الفرقة أثناء إجراء الملامسة الجسدية لشخصين كانا على متن مركبة. من ضبط 04 راتينج أختام تحمل اعتماد شركات لتوزيع الأدوية الصيدلانية الموجهة للاستعمال البشري.

ليتم مباشرة تحويل المركبة والأشخاص لمقر الفرقة، ليتم القيام بإجراءات التفتيش الدقيق للمركبة وضبط ختم مقلد آخر.

كما باشرت الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة في تحقيق معمق، مكن من الوصول لمشتبه فيه ثالث. يرجح أنه الفاعل الرئيسي في القضية، حيث تم الوصول إلى هويته و توقيفه.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.

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