قسنطينة: الإطاحة بشبكة تُهرّب السيارات وتُزوّر الملفات القاعدية بعلي منجلي

تمكن عناصر الشرطة بفرقة الشرطة القضائية أمن دائرة علي منجلي ولاية قسنطينة إثر تحريات معمقة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المركبات وتزوير الملفات القاعدية و هياكلها.

كما يمتد نشاط الشبكة إلى عدة ولايات عبر الوطن مكونة من 05 أشخاص من ذوي السوابق العدلية. مع حجز 07 مركبات و 18 ملف قاعدي مزور لمركبات مهربة من إحدى دول الجوار.

وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات وردت الى عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة على منجلي بقسنطينة. مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعرض للبيع والتداول مركبات مهربة بملفات قاعدية مزورة ليتم فتح تحقيق في القضية.

وبعد تعميق التحريات بالتنسيق مع النيابة المختصة والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. وعددهم 05 أشخاص ينحدرون من عدة ولايات عبر الوطن. ليتم توقيفهم تباعا مع حجز 07 مركبات و 18 ملف قاعدي مزور لمركبات مهربة.

كما تم بعد الانتهاء من مجريات التحقيق إنجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة إقليميا. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ، تهريب سيارات ذات أصل أجنبي. التزوير واستعمال المزور، انتحال هوية الغير ، وضع سيارة بلوحة تسجيل غير صحيحة. بالإضافة كذلك إلى التزوير في محرر إداري ، التحرير العمدي لإقرار يثبت وقائع غير صحيفة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. بالإضافة كذلك إلى الترقيم لوسائل نقل من أصل أجنبي لغرض استعمالها في السير.

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