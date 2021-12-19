قسنطينة: الإطاحة بشبكة جهوية مختصة في الإحتيال والتزوير في العقار

تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف شبكة جهوية. تنشط في 03 ولايات من شرق البلاد من خلال القيام بعدة عمليات تتعلق بالإحتيال والتزوير.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 53 سنة، تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار. وتقليد أختام الدولة واستعمالها في محررات رسمية للتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية .

كما تقوم الشبكة بتقليد وتزييف الكتابات والتوقيعات، وإصطناع إتفاقات وإلتزامات وإدراجها في محررات رسمية. وانتحال شخصية الغير والحلول محلها، والإدلاء بإقرارات كاذبة في صورة وقائع صحيحة والتعدي على ملكية عقارية.

وتعود وقائع القضية للشهر الجاري أين تقدم صاحب ملكية عقارية بشكوى رسمية بخصوص تعرضه لفعل التزوير و استعمال المزور. طال بيع قطعة أرضية ملك له، من قبل مجهولين، وعلى إثرها تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

كما أسفرت تحريات مصالح الأمن على إسترجاع عدد معتبر من الوثائق المزورة تمثلت في بطاقات هوية، شهادات ميلاد، وعقود بمختلف أنواعها. وتصاميم ودراسات، بالإضافة إلى أختام دولة مقلدة و ورق قديم يستخدم في تزوير العقود.

كما تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم تم تحويلهم لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما لا يزال التحقيق بين ضلوع المعنيين في عديد العمليات المماثلة، بولاية قسنطينة، و ولايتين من شرق الوطن ليتم تقديمهم أمام النيابة المحلية.

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تمكنت مصالح الأمن بولاية تيبازة من حجز 60 قطعة أثرية نقدية نادرة كانت موجهة للبيع في السوق السوداء.

وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم الأحد، أنه تم حجز 60 قطعة نقدية أثرية نادرة، عبارة عن مسكوكات أثرية نادرة مصنفة كتراث ثقافي محمي. وتعود هذه القطع إلى حقبات تاريخية مختلفة .

وتتمثل القطع المحجوزةفي 54 قطعة تعود لفترة الدولة الموحدية، و6 قطع تعود لفترة التواجد الروماني بالجزائر.

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